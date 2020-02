Montevideo - Trotz elf Siegen in zwölf Spielen hat die deutsche Nationalmannschaft im 7er-Rugby wohl keine Chance mehr auf den heiß ersehnten Aufstieg in die World Series der weltbesten Nationalteams. Denn beim zweiten Qualifikationsturnier unterlag das Wolfpack im Viertelfinale den Chilenen nach einem späten Versuch mit 12:17.

Dank der anschließenden Erfolge über Jamaika (40:5) und Italien (19:10) beendete Deutschland den Wettbewerb in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo noch auf Platz fünf, fiel in der Gesamtwertung aber auf Rang drei zurück. In Führung liegt Japan dank des 5:0 im Finale gegen die Gastgeber.

Japan steigt wohl auf - trotz Niederlage gegen Deutschland

Und das Team aus dem Land der aufgehenden Sonne, gegen das die Deutschen im ersten Turnier in Vina del Mar noch mit 12:5 gewonnen hatten, darf sich damit große Hoffnungen auf den Sprung in die World Series machen. Denn das eigentlich als Entscheidungsturnier der besten acht Mannschaften geplante Event in Hongkong könnte - auch aufgrund des in Asien grassierenden Coronavirus - ausfallen.

Wolfpack-Coach Clemens von Grumbkow erklärte: "Das Gefühl macht sich überall breit, jetzt wo Japan das zweite Turnier gewonnen hat und in der Gesamtwertung vorne liegt, dass es kein drittes entscheidendes Turnier mehr geben wird und Japan aufsteigt." Eben weil sich Deutschland den Chilenen geschlagen geben musste und damit eines seiner zwölf Spiele verlor.

