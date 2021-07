Köln (SID) - Die RG Heidelberg hat ihren deutschen Meistertitel im olympischen 7er-Rugby erfolgreich verteidigt. Im Finale gewann die Mannschaft von Trainer Mustafa Güngör mit 24:10 gegen den SC Germania List und holte die insgesamt sechste Meisterschaft.

"Es war toll, so viele Spieler wieder Rugby spielen zu sehen, auch wenn nicht alle Teams dabei sein konnten", sagte 7er-Bundestrainer Damian McGrath. "Es war nach einer so langen Spielpause sicher nicht das ganz hochklassige Turnier. Das war aber auch nicht zu erwarten, denn für die meisten Spieler war es das erste Turnier seit vielen Monaten." In der vergangenen Saison war das Meisterschaftsturnier aufgrund der Coronapandemie ausgefallen.