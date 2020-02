München - Es waren herzergreifende Szenen, die sich am Samstag im Cbus Super Stadium im australischen Gold State abgespielt haben.

Als die Spieler vor der National-Rugby-League-Begegnung zwischen den Indigenous All-Stars und den neuseeländischen Maori Kiwis All-Stars das Spielfeld betraten, hatten sie einen ganz besonderen Gast dabei: Quaden Bayles.

Der neunjährige australische Schüler eroberte die Herzen von Millionen von Menschen. Quadens Mutter stellte ein Video des weinenden Jungen ins Netz, der von seinen Mitschülern ständig schikaniert wird. Auf der Fahrt von der Schule nach Hause sagte Quaden sogar: "Gib mir ein Messer, ich will mich umbringen".

Quaden ist ein Aborigine-Junge der seit seiner Geburt behindert ist. Zeitlebens hatte der Neunjährige mit Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen.

Das Video von dem armen Jungen ging viral und erreichte und erweichte auch die Herzen der harten Kerle der National Rugby League. Sie luden den kleinen Quaden nicht nur zum Spiel ein, sondern ließen den kleinen Jungen mit dem Spielball in Händen, unter dem Applaus abertausender Rugbyfans, gemeinsam mit aufs Spielfeld laufen. Das Spiel selbst konnte er sich dann direkt vom Spielfeldrand aus mitansehen.

Ein Erlebnis, welches der neunjährige Quaden sicherlich nicht mehr so schnell vergessen wird.

Neben den Rugbyspieler sprachen dem Jungen noch viele weitere australische Promis Mut zu. So twitterte Hollywoodstar Hugh Jackman ("X-Men", "Wolverine"): "Quaden – you’ve got a friend in me"

Das Spiel konnten übrigens die Maori All Stars mit 30:16 für sich entscheiden, was an diesem besonderen Tag aber eher eine Randnotiz sein mag.

