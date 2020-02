München - Die deutsche Nationalmannschaft im 7er-Rugby hat das erste Challenger-Turnier des Jahres 2020 gewonnen. Im chilenischen Vina setzte sich das DRV-Wolfpack im Viertelfinale deutlich mit 29:0 gegen Papua-Neugineua durch. Danach feierten die Deutschen einen 12:5-Erfolg gegen Japan.

Im Finale zeigte Deutschland erneut eine starke Defensiv-Leistung und besiegte Hong Kong mit 10:0. Mit dem Turniergewinn in Chile schickt das DRV-Wolfpack ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz um den Aufstieg in die World Series. Die Entscheidung darüber fällt allerdings erst beim Hong Kong 7s im Oktober. Der Sieger dieses Turniers darf 2021 an der World Series teilnehmen.

"Es war ein super Tag für uns heute, wir haben in drei Spielen nur fünf Gegenpunkte kassiert, es war eine brutale Defensiv-Leistung", sagte Co-Trainer Clemens von Grumbkow nach dem Turnier gegenüber "totalrugby.de".

Du willst die wichtigsten News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.