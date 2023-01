Wellington (SID) - Der ehemalige neuseeländische Rugby-Nationalspieler Campbell Johnstone hat seine Homosexualität öffentlich gemacht. Sein Coming-Out gab der 43-Jährige, der 2005 drei Spiele für Neuseeland bestritten hatte, am Montag bei dem Nachrichtensender One News bekannt. Johnstone ist damit der erste Spieler der All Blacks, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt.

"Wenn ich der erste All Black bin, der sich als schwul outet und damit den Druck und das Stigma nimmt, das dieses Thema umgibt, dann kann das anderen Menschen helfen", sagte Johnstone: "Es könnte eines der letzten Teile des öffentlichen Puzzles für den neuseeländischen Sport sein."

Zuspruch erhielt Johnstone von seinem ehemaligen Team. "Viel Liebe und Unterstützung für All Black Nummer 1056 Campbell Johnstone, weil er den Mut hatte, seine Geschichte zu erzählen und dabei zu helfen, ein inklusiveres Spiel zu schaffen", erklärte die neuseeländische Nationalmannschaft bei Twitter.