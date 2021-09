Rugby ist zurück auf ran. Am kommenden Wochenende steht die zweite Station der World Rugby Sevens Series in Edmonton an. Auch das deutsche 7er-Rugbynationalteam ist wieder mit von der Partie und will sich im Vergleich zur vergangenen Woche noch einmal steigern. Am Samstag und Sonntag könnt ihr das Event im Livestream auf ran.de verfolgen.