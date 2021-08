Brisbane (SID) - Tongas Rugby-Nationaltrainer Toutai Kefu befindet sich nach einem "brutalen und gewalttätigen" Angriff auf ihn und seine Familie auf dem Weg der Besserung. Sowohl Kefu als auch dessen Sohn John seien "gestern operiert worden und erholen sich gut", schrieb seine Tochter Olivia am Dienstag in den Sozialen Medien. Sie ergänzte, dass ihre Schwester Madi und ihre Mutter Rachel ebenfalls am Dienstag operiert werden.

Der 47-Jährige Kefu hatte am Montag bei einem Einbruch mehrerer jugendlicher Täter in sein Haus in Brisbane schwerwiegende Verletzungen im Unterleib erlitten und befand sich laut dem zuständigen Kriminalhauptkommissar Tony Fleming zwischenzeitlich in einem "kritischen Zustand". Flemnig sprach von einem "brutalen und gewalttätigen" Angriff, bei dem auch Kefus Frau sowie zwei seiner Kinder verletzt worden waren.

Die Einbrecher seien laut Fleming mit Äxten und Messern bewaffnet in das Anwesen des früheren australischen Nationalspielers eingedrungen. Bislang wurde ein 15-jähriger Junge wegen des Verdachts des versuchten Mordes inhaftiert. "Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Einbruch, der schiefgelaufen ist, obwohl ich glaube, dass das untertrieben ist", hatte Fleming am Montag erklärt.

Kefu absolvierte 60 Partien für die australische Nationalmannschaft und coacht seit 2016 Tongas Auswahlteam. 1999 gewann er mit Australien die Weltmeisterschaft im Rugby Union, der populären Variante mit 15 Spielern pro Team. Zahlreiche Verantwortliche und ehemalige Spieler aus Australien, Neuseeland und Samoa wünschten Kefu und seiner Familie eine schnelle Genesung.