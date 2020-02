München - Aufgrund des Coronavirus haben sich World Rugby sowie die Verbände Hong Kong Rugby Union und Sport Singapore dazu entschieden, die Turniere der World Rugby Sevens Series (live auf ran.de) in Hong Kong (3. bis 5. April) und Singapur (11. bis 12. April) zu verlegen.

Die Turniere werden im Oktober nachgeholt. Den Anfang macht Singapur vom 10. bis 11. Oktober 2020. Das Turnier in Hong Kong vom 16. bis 18. Oktober beschließt die World Rugby Sevens Series 2020.

In einem Statement von World Rugby heißt es: "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Spieler, Fans und jeder, der involviert ist, hat höchste Priorität."

Auch im Jahr 2021 soll die Rugby Sevens Series nach Singapur und Hong Kong zurückkehren, dann wieder am gewohnten Termin im April.

Die restlichen Termine der Rugby 7s Series 2020

USA: Sa., 29. Februar bis So., 1. März

Kanada: Sa., 7. März bis So., 8. März

England: Sa., 23. Mai bis So., 24. Mai

Frankreich: Sa., 30. Mai bis So., 31. Mai

Singapur: Sa., 10. Oktober bis So., 11. Oktober

Hong Kong: Fr., 16. Oktober bis So., 18. Oktober

