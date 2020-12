Madonna di Campiglio (SID) - Ski-Rennläufer Linus Straßer hat beim 500. Slalom der Weltcup-Geschichte alle Chancen auf die angestrebte Top-Ten-Platzierung. Nach dem ersten Lauf des Rennens in Madonna di Campiglio/Italien belegt der 27 Jahre alte Münchner mit 0,88 Sekunden Rückstand auf den in Führung liegenden Norweger Sebastian Foss-Solevaag den vielversprechenden achten Rang. Zum Siegerpodest im zweiten Slalom des Winters fehlen Straßer auf der legendären Piste Miramonti 0,38 Sekunden. Am Montag hatte er beim Rennen in Alta Badia Rang 18 belegt.