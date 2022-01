München - Schreck für die deutschen Skirennläufer: Josef Ferstl ist beim ersten Abfahrtstraining auf der Streif in Kitzbühel nach einem Sturz mit dem Helikopter abtransportiert worden. Nach Auskunft des Deutschen Skiverbandes (DSV) zog er sich dabei laut Informationen der Bergwacht einen Cut an der Nase zu, weitere Untersuchungen laufen. "Wenn der Helikopter kommt, ist das nie ein gutes Zeichen", sagte Mannschaftskollege Dominik Schwaiger im Ziel.

Ferstl, der auf der Streif 2019 einen Super-G gewonnen hatte, war an der Ausfahrt des Steilhangs zu nah an die Sicherheitsplane gekommen und gestürzt. Er konnte danach allerdings eigenständig in den Rettungsschlitten steigen. Der anschließende Abtransport vom Berg ist in Kitzbühel davon abgesehen obligatorisch, Ferstl wurde zu den Untersuchungen ins Krankenhaus nach St. Johann geflogen.

