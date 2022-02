Crans-Montana (SID) - Vizeweltmeisterin Kira Weidle hat sich bei der alpinen Weltcup-Abfahrt im schweizerischen Crans-Montana trotz ihrer schmerzhaften Verletzungen nach einem spektakulären Trainingssturz überwunden. Die 26-Jährige ging beim Überraschungssieg der Schweizerin Priska Nufer am Sonntag an den Start. Dass Weidle abgeschlagen auf Rang 25 ins Ziel kam, war zweitrangig.

Auf das Rennen am Samstag hatte die Olympia-Vierte wegen starker Nackenschmerzen und Prellungen an den Schienbeinen noch verzichtet. Weidle war im Abschlusstraining am Freitag schwer gestürzt.

Nufer, die in ihrer Karriere noch nie auf dem Podest gestanden hatte, gewann das Rennen knapp mit 0,11 Sekunden Vorsprung vor Ester Ledecka (Tschechien) und der Italienerin Sofia Goggia (+0,23). Weidle hatte 1,80 Sekunden Rückstand.

Die dreifache Olympiasiegerin Ledecka hatte die Abfahrt am Samstag vor Ragnhild Mowinckel (Norwegen) und Cornelia Hütter (Österreich) für sich entschieden. Hütter stürzte am Sonntag in aussichtsreicher Position liegend beim Zielsprung schwer.

Das Multitalent Ledecka hatte in Peking zum zweiten Mal nach 2018 Gold im Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen gewonnen. Ihren Sensationssieg im Super-G der alpinen Skirennläuferinnen von Pyeongchang konnte sie dagegen nicht wiederholen.