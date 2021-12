Beaver Creek (SID) - Ski-Olympiasieger Kjetil Jansrud ist bei einem schweren Sturz beim Weltcup-Super-G in Beaver Creek offenbar mit dem Schrecken davongekommen. Der 36 Jahre alte Norweger verdrehte sich bei seinem Unfall nach 25 Fahrsekunden das linke Knie und schlug mit dem Kopf voraus in den Fangzaun ein. Zunächst blieb er auf der Piste liegen, schnallte sich dann aber seine Skier an und fuhr zu Tal.

"Bitte steh auf", bangte Eurosport-Experte Fritz Dopfer mit seinem früheren Kollegen: "Ich kann da gar nicht hinschauen." Als sich Jansrud wieder aufgerappelt hatte, sagte der frühere WM-Zweite im Slalom: "Mir läuft es kalt den Rücken runter. Das ist fast wertvoller als ein Sieg."

Im Ziel wurde Jansrud, der seine erfolgreiche Karriere nach dem Olympia-Winter beenden will, mit Standing Ovations begrüßt. Dort erwartete ihn auch sein in Führung liegender Landsmann Aleksander Aamodt Kilde.

Die deutschen Abfahrer spielten bis zu diesem Zeitpunkt keine Rolle auf der berühmt-berüchtigten "Birds of Prey": Romed Baumann schied wie am Vortag aus, Andreas Sander (+1,56 Sekunden), am Donnerstag noch starker Vierter, verpasste die Spitzenplätze.