München - Erst Ende 2020 gab die frühere Gesamtweltcup-Siegerin Lindsey Vonn die Trennung von ihrem damaligen Verlobten und NHL-Profi P.K. Subban bekannt.

Einige Monate später tauchen nun in den USA Bericht auf, wonach die 36-Jährige mittlerweile einen neuen Mann datet. Dabei dürfte es sich um den spanischen Unternehmer und Schauspieler Diego Osorio handeln. Nachdem gemeinsame Freunde die beiden Promis vor einigen Monaten miteinander bekanntgemacht haben sollen, solll das Paar nun frisch verliebt sein. "Es ist alles noch sehr frisch und sie genießen es, sich gegenseitig kennenzulernen", sagte ein Insider dem "People"-Magazin über das angebliche Paar.

Vonn und Osorio bereits von Paparazzis erwischt

Bereits vor einiger Zeit wurden Vonn und Osorio in New York von Paparazzis bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den New Yorker Stadtteil Soho fotografiert.

Osorio hat zusammen mit NBA-Superstar LeBron James ein Tequila-Unternehmen gegründet und hat in Kurzfilmen wie "Drug Mule" mitgespielt. Früher war er mit Ana Boyer liiert, der Halbschwester von Sänger Enrique Iglesias und heutigen Ehefrau des spanischen Tennisprofis Fernando Verdasco.

