Kvitfjell - Skirennläufer Thomas Dreßen hat bei der letzten Abfahrt der alpinen Weltcup-Saison mit einem weiteren Top-10-Resultat überzeugt. Eine Woche nach seinem Sturz im österreichischen Hinterstoder, bei dem er sich beide Schultern ausgekugelt hatte, belegte der 26-Jährige im norwegischen Kvitfjell einen guten achten Rang. Auf dem "Olympiabakken" lag er 0,95 Sekunden hinter dem zweifachen Olympiasieger Matthias Mayer (Österreich). Die beiden vorangegangenen Abfahrten hatte der Deutsche gewonnen.

Dreßen beendet Abfahrtssaison als Zweiter der Weltcup-Wertung

Nach der Absage des Weltcup-Finales in Cortina d'Ampezzo/Italien beendete Dreßen die Abfahrtssaison knapp vor Mayer auf einem herausragenden zweiten Rang in der Weltcup-Wertung. Konstanter als der Deutsche war nur Beat Feuz: Der Schweizer belegte hinter Mayer, Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) und Carlo Janka (Schweiz) Rang vier, hatte aber schon vor dem Rennen zum dritten Mal nacheinander als Gewinner der kleinen Kristallkugel festgestanden.

Kilde übernahm mit seiner sechsten Podestplatzierung die Führung im Gesamtweltcup. Der Norweger liegt nun 54 Punkte vor Alexis Pinturault (Frankreich). Nach der Absage des Saisonfinales stehen derzeit noch drei Rennen im Kalender: der Super-G in Kvitfjell am Sonntag sowie ein Riesenslalom und ein Slalom in Kranjska Gora/Slowenien.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.