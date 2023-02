Courchevel (SID) - Skirennläufer Thomas Dreßen hat wenige Tage vor seinem geplanten Start in der WM-Abfahrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wie der deutsche Mannschaftsarzt Manuel Köhne am Dienstagabend mitteilte, sei der 29-Jährige im Teamhotel in Courchevel wegen eines Magen-Darm-Infekts in einem Einzelzimmer isoliert worden. Zudem habe er sich Ende vergangener Woche bei einem Trainingssturz im italienischen La Thuile Prellungen an seinem operierten rechten Knie und seiner vorgeschädigten linken Schulter zugezogen.

Angesichts der Erkrankung stellte Cheftrainer Christian Schwaiger eine Teilnahme von Dreßen am ersten Abfahrtstraining am Mittwoch infrage. "Tom ist körperlich sehr geschwächt", sagte er. "Er ist etwas abgeschlagen", es gehe ihm aber schon deutlich besser als am Montag, ergänzte Köhne und betonte: "Es ist nichts Schlimmes." Die WM-Abfahrt findet am kommenden Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) statt. Dreßen muss einen der drei geplanten Trainingsläufe absolviert haben, um starten zu dürfen.

Von dem Trainingssturz habe Dreßen lediglich Prellungen davon getragen, berichtete Köhne. Zur Abklärung möglicher Verletzungen war der erfolgreichste, aber seit Jahren von schweren Verletzungen geplagte deutsche Abfahrer in ein Krankenhaus in Genf gebracht worden.