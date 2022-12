Köln (SID) - Skirennläuferin Lena Dürr hat beim 80. Weltcupsieg der unwiderstehlichen Mikaela Shiffrin ihre erste Podestplatzierung in diesem Winter erreicht. Zum Jahresausklang fuhr die 30-Jährige auf dem Zauberberg im österreichischen Semmering dank eines beherzten zweiten Durchgangs auf Rang drei im Slalom. Vor ihr lag neben der souveränen Shiffrin nur deren US-Teamkollegin Paula Moltzan.

Shiffrin verließ den Zauberberg südlich von Wien nach ihren Siegen in den beiden Riesenslaloms in den zwei Tagen zuvor mit einem Hattrick. Sie hat nun vier Rennen in Serie gewonnen, schon sechs in diesem Winter, sieben in Semmering - und 50 im Slalom. Darüber hinaus ist sie in der ewigen Bestenliste ihrer ehemaligen Teamkollegin Lindsey Vonn (82 Siege im Weltcup) und dem legendären Schweden Ingemar Stenmark (Schweden/86) erneut einen Schritt näher gekommen.

Neben Dürr hatten sich drei weitere deutsche Starterinnen für das Finale qualifiziert. Emma Aicher verbesserte sich dort auf Rang 18, Jessica Hilzinger und Andrea Filser fielen dagegen zurück und erreichten die Plätze 21 und 24.