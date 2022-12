St. Moritz (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle (26) hat dem deutschen Alpin-Team den ersten Podestplatz der Saison beschert. Die WM-Zweite von 2021 raste bei der zweiten Abfahrt in St. Moritz auf den dritten Rang. Geschlagen wurde Weidle bei perfekten Bedingungen auf der Strecke Corviglia nur von Speed-Queen Sofia Goggia (Italien) und Ilka Stuhec (Slowenien). Auf Goggia fehlten Weidle 0,52 Sekunden.

Besser war Weidle nur einmal im Weltcup platziert gewesen: Zu Beginn des Jahres 2022 kam sie in Zauchensee/Österreich auf Platz zwei. Zum vierten Mal nach Lake Louise/Kanada 2018, Garmisch-Partenkirchen 2019 und Val di Fassa/Italien 2021 wurde sie Dritte.

Am Freitag hatte sie bei der Sprint-Abfahrt als 24. enttäuscht und von einem "nicht akzeptablen" Ergebnis gesprochen. Mit Wut im Bauch und der Linie der Freitagssiegerin Elena Curtoni (Italien) im Kopf ging sie an den Start. Sie habe nicht mehr viel an ihren ersten Lauf gedacht, "sondern ich wollte zeigen, was ich kann", sagte Weidle in der ARD: "Das ist mir weitgehend geglückt."

Goggia triumphierte trotz einer gebrochenen Hand überlegen und feierte ihren 20. Weltcupsieg. "Unglaublich, das kann nur sie, weil sie so abgezockt ist und den Kopf ausschalten kann", lobte Weidle: "Das muss man neidlos anerkennen, das ist eine grandiose Leistung."