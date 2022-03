München (SID) - Skirennläufer Josef Ferstl ist bei der Abfahrt in Kvitfjell als bester DSV-Athlet auf dem zehnten Platz gelandet. Den Sieg in Norwegen holte sich der Italiener Dominik Paris vor Lokalmatador Aleksander Aamodt Kilde (+0,55 Sekunden) und den zeitgleichen Schweizern Niels Hintermann und Beat Feuz (beide +0,81). Ferstl fehlten 62 Hundertstelsekunden aufs Podium.

Die Top 25 in der Disziplinen-Wertung dürfen beim Weltcup-Finale im französischen Courchevel/Meribel an den Start gehen. Aus deutscher Sicht sind neben Ferstl auch Romed Baumann und Dominik Schwaiger in der Abfahrt dabei. Baumann kam in Kvitfjell nicht über einen 17. Platz hinaus, Schwaiger verfehlte wie schon am Freitag die Top 30.

Vize-Weltmeister Andreas Sander hat nach einer weiteren Enttäuschung genauso wie Simon Jocher die Qualifikation verpasst. Beide schafften es nicht in die Weltcup-Punkte, Jocher hatte tags zuvor als Siebter noch überzeugt. "Ich habe mir gestern die Ausgangsposition geholt, dass ich noch kämpfen kann. Ich habe alles gegeben, aber es war nicht der beste Lauf", sagte Jocher im ZDF.

Lokalmatador Kjetil Jansrud beendete am Samstag seine Karriere und wurde im Zielraum minutenlang von Teamkollegen, Rivalen und Fans feierlich verabschiedet. Dass es der 36-Jährige in seinem letzten Rennen nicht in die Top 30 schaffte, war Nebensache. Jansrud holte 2014 in Sotschi Olympia-Gold im Super-G und wurde 2019 Abfahrts-Weltmeister in Aare.

Am Sonntag (11.00 Uhr) steht in Kvitfjell zum Abschluss des Speed-Wochenendes noch ein Super-G auf dem Programm.