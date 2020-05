Oberhofen Die alpine Ski-WM in Cortina d'Ampezzo könnte ein Jahr später als geplant stattfinden und erst im März 2022 über die Bühne gehen. Flavio Roda, Präsident des italienischen Wintersportverbandes, stellte am Montag beim Weltverband FIS einen entsprechenden Antrag. Die FIS kündigte daraufhin eine "sorgfältige Prüfung" sowie eine Entscheidung bis zum 1. Juli an.

Findet Ski-WM kurz nach Olympia 2022 statt?

Die WM soll nach Wunsch der Organisatoren aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie erst nach den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking ausgetragen werden. "Es ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung, aber eine, die Sinn macht", sagte der italienische NOK-Chef Giovanni Malago dem TV-Sender Rai2: "Sollte es im Oktober oder November dieses Jahres noch ein Problem mit dem Coronavirus geben, wäre es unmöglich, die Sicherheit aller Beteiligten bei einer WM wenige Monate später zu garantieren."

Ursprünglich sollte die WM vom 7. bis 21. Februar 2021 stattfinden. Mit bisher mehr als 32.000 Todesopfern ist Italien eines der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder.

