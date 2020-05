Oberhofen (SID) - Am 3. Oktober entscheidet sich, ob Garmisch-Partenkirchen Gastgeber der alpinen Ski-WM 2025 wird. Das gab der Weltverband FIS am Montag bekannt. Die Kontrahenten der deutschen Bewerbung sind Crans-Montana in der Schweiz und Saalbach in Österreich. Garmisch-Partenkirchen war bereits 1978 und 2011 Ausrichter der alpinen Ski-WM.

Ursprünglich hätte die Kür beim FIS-Kongress im thailändischen Pattaya (17. bis 23. Mai) vorgenommen werden sollen, dort sollte auch ein Nachfolger für den scheidenden Präsidenten Gian Franco Kasper gewählt werden. Das Treffen fiel aber der rasanten Ausbreitung des Coronavirus zum Opfer und wurde im März abgesagt.

Im Oktober wollen die FIS-Oberen nun in Zürich zusammenkommen. Sollte die Corona-Pandemie dies nicht zulassen, würden die Wahlen online stattfinden, teilte die FIS mit.