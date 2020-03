Hinterstoder - Der französische Skirennläufer Alexis Pinturault steht beim Weltcup in Hinterstoder/Österreich vor seinem nächsten Sieg. Der 28-Jährige, der am Sonntag an gleicher Stelle die Kombination gewonnen hatte, führt im Riesenslalom vor dem Finale (12.30 Uhr/BR) mit 0,90 Sekunden vor dem Kroaten Filip Zubcic. Dritter ist Zan Kranjec aus Slowenien (1,12 Sekunden zurück).

Die deutschen Starter taten sich bei schwierigen Bedingungen auf erneut nachlassender Piste teilweise schwer. Alexander Schmid (Fischen/2,30) erarbeitete sich als 14. eine gute Ausgangslage, für Stefan Luitz (Bolsterlang/2,80) reichte es noch zu Rang 19. Bastian Meisen (Garmisch) schied aus, Julian Rauchfuß (Mindelheim/5,39) verpasste als 41. das Finale klar.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.