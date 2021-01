Kitzbühel (SID) - Ski-Rennläufer Thomas Dreßen hat einen kleinen Schritt hin zu einer möglichen Teilnahme an der WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) unternommen. Am Donnerstag stand der 27-Jährige am Kasberg in Oberösterreich erstmals seit seiner Hüftoperation am 27. November wieder auf Alpin-Skiern. Dreßen postete ein acht Sekunden langes Video, das ihn bei ersten Schwüngen auf einer leeren Piste zeigt.

"Endlich wieder dort, wo ich hingehöre. Fühlt sich nicht schlecht an für das erste Mal", schrieb der erfolgreichste deutsche Abfahrtsläufer unter den Post beim Sozialen Netzwerk Instagram. Grünes Licht für erste Schwünge hatte der Kitzbühel-Sieger von 2018 zu Beginn der Woche bei einer Nachuntersuchung in München bekommen. Zuvor hatte er bereits auf Langlauf-Skiern ersten Schneekontakt gehabt.

Dreßen hatte in der vergangenen Woche bei einem Videocall betont, dass er auf ein Comeback bei der WM hoffe. "Mein Ziel war es von Anfang an, dass ich heuer nochmal Rennen fahre - am besten natürlich bei der WM", sagte er, schränkte allerdings auch ein: "Ich muss nicht auf Teufel komm raus bei der WM dabei sein, da zählt das Langfristige mehr."

Die Abfahrt in Cortina findet am 14. Februar statt, zuvor müsste Dreßen mindestens einen Trainingslauf auf der WM-Strecke absolvieren. Möglich wäre ein Start auch schon am 9. Februar: Dann steht der Super-G auf dem Programm.