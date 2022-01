Garmisch-Partenkirchen (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle hat bei der Generalprobe für die Olympischen Spiele in Peking die erhoffte Podestplatzierung verpasst. Bei der Weltcup-Abfahrt auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen fehlten der WM-Zweiten nach einer Fahrt mit einigen Fehlern allerdings auch nur 0,04 Sekunden zur drittplatzierten Cornelia Hütter aus Österreich.

In Abwesenheit der am linken Knie verletzten Weltcup-Dominatorin und Olympiasiegerin Sofia Goggia aus Italien, die nach einem Sturz eine Woche zuvor in Cortina d'Ampezzo um ihre Teilnahme an den Spielen kämpft, überzeugten die Starterinnen aus der Schweiz: Weltmeisterin Corinne Suter siegte dabei überlegen vor ihrer Mannschaftskollegin Jasmine Fleury (+0,51 Sekunden).