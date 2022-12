Köln (SID) - Für Thomas Dreßen ist das alpine Skijahr 2022 vorzeitig beendet. Der frühere Kitzbühel-Sieger zog sich beim Abfahrtsklassiker in Gröden eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und fällt für die weiteren Rennen in Südtirol aus. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstagabend bekannt.

"Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind", sagte Dreßen, der als 45. die Punkteränge deutlich verpasst hatte: "Jetzt werde ich die Verletzung in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen."

Dreßen war nach mehreren schweren Verletzungen und zweieinhalb Jahren Weltcup-Pause erst in dieser Saison wieder in den alpinen Skizirkus zurückgekehrt. Der 29-Jährige wird nun zumindest den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die zweite Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden verpassen. Auch in Bormio (28./29. Dezember) fehlt er.