Alta Badia (SID) - Skirennläufer Stefan Luitz befindet sich in einem Abwärtstrend. Beim Riesenslalom in Alta Badia/Italien verpasste der Allgäuer knapp die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Mit einem Rückstand von 1,69 Sekunden auf den in Führung liegenden Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen verfehlte er eine Platzierung unter den ersten 30 und damit die Teilnahme am Finale als 31. um 0,08 Sekunden.

Einziger Deutscher im zweiten Lauf ist Alexander Schmid (Fischen), der sich als 29. mit einem Rückstand von 1,51 Sekunden gerade noch qualifizierte. Der junge Bastian Meisen (Garmisch) schied aus.