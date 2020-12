Courchevel (SID) - Mikaela Shiffrin (USA) hat beim Riesenslalom im französischen Courchevel beste Chancen auf ihren 67. Sieg im Weltcup. Die 25 Jahre alte Olympiasiegerin liegt nach dem ersten Durchgang in Führung, ihr Vorsprung auf die starken Italienerinnen Marta Bassino und Federica Brignone beträgt allerdings nur 0,07 sowie 0,14 Sekunden.

Bassino hatte das Rennen am Samstag gewonnen, Shiffrin war dabei Vierte geworden. Danach war der für Sonntag vorgesehene zweite Riesenslalom wegen starken Schneefalls auf Montag verschoben worden. "Heute bin ich mit viel mehr Selbstvertrauen gefahren", sagte Shiffrin.

Bei Sonnenschein, aber schwierigen Pistenbedingungen schied die große Rivalin von Shiffrin bereits im ersten Lauf aus: Petra Vlhova (Slowakei), überragende Athletin dieses Winters mit drei Siegen und zwei dritten Plätzen in den bisherigen fünf Saisonrennen, verfehlte das vorletzte Tor.

Shiffrin hatte zuletzt am 26. Januar ein Rennen gewonnen, ihr Sieg beim Super-G im bulgarischen Bansko war ihr 66. im Weltcup. Danach war sie wegen des tödlichen Unfalls ihres Vaters Jeff am 2. Februar in die USA gereist, ihr Comeback gab sie erst Mitte November bei den Slalom-Rennen in Levi, wo sie einmal Zweite und einmal Fünfte wurde.

Nach ihrer langen Pause will sich die Amerikanerin in diesem Winter zunächst auf die Disziplinen Riesenslalom und Slalom konzentrieren. "Ich habe zwanzig statt sechzig Trainingstage hinter mir", es ergäbe deshalb wenig Sinn, sämtliche Rennen zu bestreiten, sagte sie in der vergangenen Woche: "Es ist nicht möglich, den Rückstand in allen Disziplinen aufzuholen."