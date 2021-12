Courchevel (SID) - Skirennläuferin Mikaela Shiffrin muss für den nächsten Sieg in ihrem "Wohnzimmer" in Courchevel eine Aufholjagd starten. Die US-Amerikanerin liegt beim zweiten Weltcup-Riesenslalom im französischen Nobel-Skiort zur Halbzeit "nur" auf Rang drei. Zur führenden Schwedin Sara Hector, am Dienstag Zweite hinter der sechsmaligen Courchevel-Siegerin, fehlen Shiffrin 0,34 Sekunden.

"Es ist natürlich cool, dass ich so schnell war. Der Hang liegt mir", sagte Hector im ORF. Zwischen ihr und Shiffrin liegt noch die zweimalige Riesenslalom-Weltmeisterin Tessa Worley (Frankreich/+0,11).

Die beiden deutschen Starterinnen schafften es auf der WM-Piste für 2023 auch im zweiten Anlauf nicht ins Finale (13.00 Uhr). Der Rückstand von Marlene Schmotz (+4,14) war ebenso zu groß wie jener von Jessica Hilzinger (+5,06).