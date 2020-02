Köln (SID) - Skirennläuferin Lena Dürr (Germering) hat beim Weltcup im slowenischen Kranjska Gora ihre beste Riesenslalom-Platzierung der Saison im Visier. In Abwesenheit der am Knie verletzten Viktoria Rebensburg (Kreuth) belegte die einzige deutsche Starterin nach dem ersten Durchgang Rang 17 und hat die Top 10 noch in Reichweite. Ende Oktober war Dürr 18. in Sölden geworden.

Auf Siegkurs liegt Weltmeisterin Petra Vlhova (Slowakei) vor der Neuseeländerin Alice Robinson (+0,24 Sekunden) und Lokalmatadorin Meta Hrovat (Slowenien/+0,77). Weiter nicht am Start ist Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin (USA), die nach dem überraschenden Tod ihres Vaters eine Wettkampfpause eingelegt hat.

Rebensburg muss sich nach ihrem folgenschweren Sturz am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen auf ihre Rehabilitation konzentrieren. Ein Comeback nach einer Tibiakopfimpressionsfraktur mit Innenbandüberdehnung im linken Knie noch in diesem Winter werde "definitiv eng und schwierig", sagte die 30-Jährige im ZDF.