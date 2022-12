Alta Badia (SID) - Skirennläufer Alexander Schmid hat beim traditionsreichen Weltcup-Riesenslalom in Alta Badia/Italien die große Chance auf eine Podestplatzierung vergeben. Im Finale des ersten von zwei Rennen auf der herausfordernden Piste Gran Risa fiel der Allgäuer vom vierten auf den immer noch guten achten Rang zurück. Im Vorjahr hatte er an gleicher Stelle als Dritter sein bislang bestes Weltcup-Resultat gefeiert.

"Ich habe andere Erwartungen an mich selbst", sagte Schmid in der ARD, "ich hatte eine sehr gute Ausgangsposition", Platz acht sei "trotzdem eine sehr gute Leistung". Zudem hatte sich der Olympiazweite mit der Mannschaft in der Vorbereitung auf Alta Badia im Training die Schulter ausgekugelt, angesichts dessen, sagte er schließlich über seinen Platzierung, "bin ich mega happy". Am Montag (10.00/13.30 Uhr) wird in Alta Badia ein zweiter Riesenslalom gefahren.

Den Sieg holte sich der Norweger Lucas Braathen, der vor Mannschaftskollege Henrik Kristoffersen (+0,02 Sekunden) zu seinem vierten Erfolg im Weltcup fuhr, dem zweiten in dieser Saison. Olympiasieger Marco Odermatt (Schweiz), Gewinner der ersten beiden Riesenslaloms des Winters, verbesserte sich mit einem starken zweiten Lauf von Rang acht noch auf Rang drei (+0,10). Er führt weiter überlegen im Gesamtweltcup.

Stefan Luitz, mit hoher Startnummer guter 18. nach dem ersten Lauf, fiel nach einem schweren Patzer im Finale auf Rang 28 zurück.