Köln (SID) - Der Schweizer Jungstar Marco Odermatt hofft, nach seiner Knie-Operation noch in diesem Winter in den alpinen Ski-Weltcup zurückzukehren. Der 22-Jährige hatte sich am Sonntag beim Riesenslalom im italienischen Alta Badia das rechte Knie verdreht und sich dabei den Außenmeniskus gerissen. Die Ärzte des Verbands Swiss Ski sind dennoch zuversichtlich, dass Odermatt seine Saison noch nicht beenden muss.

Für den mehrfachen Junioren-Weltmeister, der Anfang Dezember im Super-G von Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, ist es allerdings bereits die dritte Knieverletzung seiner jungen Karriere. Anfang 2017 war es ein Meniskusschaden im linken Knie, zum Ende des vergangenen Winters war bereits der Meniskus im rechten Knie betroffen.