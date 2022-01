Köln (SID) - Ski-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin gibt nach ihrer COVID-19-Erkrankung beim Weltcup-Slalom in Zagreb ihr Comeback im Weltcup. Das gab die US-Amerikanerin in den Sozialen Medien bekannt.

"Wir sehen uns morgen, Zagreb", schrieb Shiffrin am Montagnachmittag bei Twitter und Instagram. In der kroatischen Hauptstadt findet am Dienstag (12.30/16.05 Uhr) das erste Rennen des Jahres statt. Shiffrin hatte Ende Dezember auf die beiden Technik-Rennen in Lienz/Österreich wegen eines positiven Corona-Tests verzichten müssen.