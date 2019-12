Das Wetter wirbelt weiter den alpinen Ski-Weltcup durcheinander. Am Sonntag wurde die wegen starken Schneefalls ohnehin von Samstag verschobene Abfahrt der Frauen in Val d'Isere/Frankreich abgesagt. Das gab der Internationale Skiverband FIS am Morgen bekannt. Im Grödnertal war am Samstag bereits die Männer-Abfahrt abgesagt worden. Am Sonntag steht ein Riesenslalom in Alta Badia auf dem Programm.