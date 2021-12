Val-d'Isère (SID) - Ski-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz ist vor den beiden Weltcup-Rennen am Samstag und Sonntag im französischen Val d'Isere positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die 30 Jahre alte WM-Goldmedaillengewinnerin im Super-G und im Riesenslalom reiste am Freitag ebenso wie zwei ebenfalls betroffene Betreuer umgehend zurück in die Schweiz, um sich in Isolation zu begeben.

Wie der Schweizer Skiverband Swiss Ski mitteilte, hätten Gut-Behrami und die zwei Betreuer milde Erkältungssymptome verspürt. Alle anderen Mitglieder der Schweizer Frauen-Mannschaft wurden negativ getestet.