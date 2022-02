Crans-Montana (SID) - Die dreifache Olympiasiegerin Ester Ledecka hat die erste von zwei Abfahrten im schweizerischen Crans-Montana gewonnen. Die 26 Jahre alte Tschechin feierte dabei ihren dritten Sieg im alpinen Ski-Weltcup von Ragnhild Mowinckel aus Norwegen (+0,21 Sekunden) und Cornelia Hütter aus Österreich (+0,42). Kira Weidle hatte nach ihrem Trainingssturz am Freitag auf einen Start am Samstag verzichtet.

Das Multitalent Ledecka hatte in Peking zum zweiten Mal nach 2018 Gold im Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen gewonnen. Ihren Sensationssieg im Super-G der alpinen Skirennläuferinnen von Pyeongchang konnte sie dagegen nicht wiederholen. Am Sonntag findet in Crans-Montana ein zweites Abfahrtsrennen statt. Dann will auch Weidle wieder an den Start gehen.

Die WM-Zweite und Olympia-Vierte war im Abschlusstraining am Freitag spektakulär gestürzt. Dabei hatte sie sich den Nacken verrissen.