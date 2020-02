Köln - Die am Donnerstag abgesagten Weltcuprennen der alpinen Skirennläuferinnen in Ofterschwang werden nicht nachgeholt. Das teilte der Weltverband FIS am Freitagabend mit. Auf dem Programm standen ein Riesenslalom am Samstag (7. März) und ein Slalom am Sonntag (8. März).

Wegen der aktuellen Bedingungen am Berg und einer ungünstigen Wetterprognose war an eine Durchführung nicht zu denken. Ein Ersatzausrichter konnte laut FIS trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden werden.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.