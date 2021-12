Köln (SID) - Der österreichische Skirennläufer Christian Hirschbühl ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Dienstag mit. Hirschbühl verpasst damit auf jeden Fall das Weltcup-Rennen in Madonna di Campiglio/Italien am Mittwoch. Der 31-Jährige befindet sich in häuslicher Isolation.

Mitte November hatte Hirschbühl beim Parallel-Event in Lech/Zürs seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert.