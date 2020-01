Köln - Nur vier Wochen nach seinem Kahnbeinbruch in der rechten Hand steht Skirennläufer Linus Straßer vor dem Comeback. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstagabend mitteilte, hat der 27-Jährige die medizinische Startfreigabe für den Slalom in Zagreb am Sonntag (14:15/17:40) erhalten. Laut Startliste des Weltverbandes FIS wird Straßer mit der Nummer 31 ins Rennen gehen.

Beim ersten Weltcup-Slalom des Winters im finnischen Levi hatte Straßer Ende November als Achter überzeugt. Nach der Diagnose Anfang Dezember war von einer Ausfallzeit von sechs Wochen ausgegangen worden.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.