München - Für die Alpinen Manuel Schmid und Michaela Wenig ist die Weltcup-Saison vorzeitig beendet. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Der Allgäuer Schmid muss sich erneut an seiner im Dezember gebrochenen rechten Hand operieren lassen, Wenig (Lenggries) leidet an Hüftproblemen. Beide sollen sich voll auf ihr Rehaprogramm konzentrieren, hieß es in der DSV-Mitteilung.

Weltcup-Rückkehr von Luitz

Stefan Luitz kehrt dagegen nach seiner krankheitsbedingten Pause und dem damit verbundenen Verzicht auf den Japan-Trip am vergangenen Wochenende wieder in den Weltcup zurück. Der Technikspezialist aus Bolsterlang wird am Sonntag (9.45/12.45 Uhr) im österreichischen Hinterstoder den Riesenslalom bestreiten.

Abfahrts-Held Thomas Dreßen steigt dort bereits in der Super-Kombination am Freitag (10.00/13.00 Uhr) ein und fährt auch den Super-G am Samstag (12.30 Uhr). "Endlich einmal eine kurze Anreise", sagte der Wahl-Österreicher, der zuletzt eine Ski-Pause gemacht hat, um sein Knie etwas zu schonen.

Bei den Frauen stehen in La Thuile/Italien am Samstag (10.30 Uhr) ein Super-G und am Sonntag (11.15/14.15 Uhr) eine Kombination auf dem Programm. Viktoria Rebensburg (Kreuth) fehlt nach ihrer Knieverletzung ebenso weiterhin wie Mikaela Shiffrin (USA) nach dem Tod ihres Vaters.

