München (SID) - Für Skirennläufer Hannes Reichelt ist die Saison und womöglich auch seine Karriere vorzeitig beendet. Der 39 Jahre alte österreichische Routinier, unter anderem Weltmeister 2015 und WM-Zweiter 2011 im Super-G, erlitt am Samstag bei der Abfahrt in Bormio/Italien einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Reichelt war nach 45 Fahrsekunden in der Fontana-Kurve gestürzt. Er sollte am Sonntag in Innsbruck operiert werden.

Ob Reichelt seine Karriere im kommenden Winter fortsetzen wird, ist einstweilen unklar. Der Zeitsoldat aus Altenmarkt im Salzburger Land war am Samstag in sein 292. Weltcuprennen gestartet. Er gewann bislang 13 Mal, unter anderem die Abfahrt 2014 in Kitzbühel sowie zweimal die Abfahrt auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen.