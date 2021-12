München (SID) - Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Ich wollte euch alle wissen lassen, dass es mir gut geht, ich aber unglücklicherweise einen positiven COVID-Test hatte", schrieb die zweimalige Olympiasiegerin und sechsmalige Weltmeisterin am Montag auf Twitter. Sie werde nun die Bestimmungen beachten und sich isolieren, teilte die 26-Jährige weiter mit.

Auf jeden Fall verpassen wird Shiffrin, derzeit Führende im Gesamtweltcup, die Weltcup-Rennen im österreichischen Lienz. Dort finden am Dienstag und Mittwoch ein Riesenslalom und ein Slalom statt. Das neue Jahr beginnt dann am 4. Januar mit dem Slalom in Zagreb.