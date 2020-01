München (SID) - Im bulgarischen Bansko wird am 24. Januar ein weiteres alpines Weltcup-Rennen der Skirennläuferinnen ausgetragen. Der Ski-Weltverband FIS verlegte dorthin die Abfahrt, die kurz vor Weihnachten in Val d'Isere/Frankreich aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt worden war. In Bansko sind am 25. und 26. Januar bereits eine weitere Abfahrt sowie ein Super-G geplant. Die ebenfalls in Val d'Isere ausgefallene Kombination der Frauen wird dagegen nicht nachgeholt.