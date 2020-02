München - Ski-Rennläufer Stefan Luitz fällt beim alpinen Weltcup im japanischen Yuzawa Naeba wegen eines grippalen Infekts aus. "Stefan konnte die Reise nach Japan leider nicht antreten. Er wird die Grippe auskurieren und sich dann auf das Rennen in Hinterstoder vorbereiten", sagte Bundestrainer Christian Schwaiger.

Alexander Schmid der einzige Starter des DSV

In Yuzawa Naeba finden am Wochenende ein Riesenslalom und ein Slalom statt. Wegen des Ausfalls von Luitz stellt der Deutsche Skiverband (DSV) in Alexander Schmid (Fischen) im Riesenslalom nur einen Starter. "Wir hoffen, dass Alexander seine gute Leistung von Garmisch-Partenkirchen wiederholen und einen weiteren Schritt nach vorne machen kann", sagte Schwaiger.

Schmid war in "GAP" auf der Kandahar 13. geworden. Beim Parallel-Riesenslalom in Chamonix fuhr er als Dritter erstmals sogar aufs Podest. Im Slalom erwartet Schwaiger von Linus Straßer (München) eine Platzierung unter den Top 15: "Das ist unser Ziel."

Kira Weidle ist die Hoffnungsträgerin der Frauen

Bei den deutschen Frauen fehlt die verletzte Viktoria Rebensburg (Kreuth) nach ihrem Sturz in Garmisch. Kira Weidle (Starnberg) soll daher im Schweizer Crans Montana für gute Ergebnisse sorgen. Am Freitag steht zunächst die Ersatz-Abfahrt für das ausgefallene Rennen in Sotschi auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag folgen ein weiteres Abfahrtsrennen und die Super-Kombination.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.