München (SID) - Ski-Olympiasiegerin Anna Veith wird erstmals Mutter. "Liebe im Bauch", schrieb die 31-Jährige bei Instagram zu einem Foto mit Ehemann Manuel Veith, auf dem ihre Schwangerschaft bereits deutlich zu sehen ist.

"Mommy and Daddy to be", schrieb die Salzburgerin weiter, "wir sind so dankbar und voller Liebe." Die zweimalige Gewinnerin des Gesamtweltcups, dreimalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Super-G von 2014 hatte im vergangenen Mai ihr Karriereende bekannt gegeben.