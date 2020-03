Köln - Das Coronavirus hat erneut Auswirkungen auf den alpinen Ski-Weltcup. Wie der Internationale Skiverband (FIS) am Dienstag bekannt gab, werden die letzten Männer-Rennen am Wochenende im slowenischen Kranjska Gora ohne Zuschauer gefahren. Die FIS folgte damit einer Entscheidung des slowenischen Gesundheitsministeriums.

In Kranjska Gora finden am Samstag und Sonntag ein Riesenslalom und ein Slalom statt, die Frauen fahren ab Freitag im schwedischen Are ihre letzten Saisonrennen. Zuletzt waren wegen des Coronavirus bereits bei den Frauen-Rennen in La Thuile/Italien nur wenige Zuschauer zugelassen gewesen.

Das Weltcup-Finale in der kommenden Woche in Cortina d'Ampezzo/Italien sollte zunächst ganz ohne Fans ausgetragen werden, wurde aber letztlich ersatzlos gestrichen.

