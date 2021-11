Killington (SID) - Skirennläuferin Lena Dürr muss für ihr nächstes Weltcup-Podium erneut eine echte Aufholjagd hinlegen. Die 30-Jährige, zuletzt in Levi zweimal Dritte, liegt beim Slalom in Killington/USA als Vierte zwar erneut in Schlagdistanz. Allerdings ist ihr Rückstand zu Rang drei mit 0,48 Sekunden schon recht deutlich.

Aber: In Finnland war Dürr jeweils von Platz sechs aufs "Stockerl" gerast. Drei Podestplätze im Slalom-Weltcup in Serie - das war aus deutscher Sicht zuletzt Maria Höfl-Riesch zum Jahreswechsel 2010/11 gelungen.

Zur führenden Petra Vlhova (Slowakei), die in Levi beide Rennen für sich entschieden hatte, fehlen Dürr 1,06 Sekunden. Zweite ist Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin (USA/0,20 Sekunden zurück), die alle vier bisherigen Slalom-Rennen in Killington gewann, vor der Schweizerin Wendy Holdener (+0,58).