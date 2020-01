Köln - Skirennläufer Linus Straßer aus München hat beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio eine erneute Top-Ten-Platzierung im Visier. Der 27-Jährige liegt beim Flutlichtrennen auf der anspruchsvollen und vereisten Canalone Miramonti nach dem ersten Lauf auf dem guten zwölften Platz.

Straßer, mit der hohen Startnummer 26 ins Rennen gegangen, zeigte einen mutigen und aggressiven Lauf, nach welchem er trotz eines Patzers mit 0,98 Sekunden Rückstand auf den Führenden Daniel Yule aus der Schweiz noch alle Chancen besitzt.

Starkes Comeback nach Verletzung in Zagreb

Mitfavorit Henrik Kristoffersen (Norwegen) ist nach dem ersten Durchgang Zweiter (+0,19), Olympiasieger Andre Myhrer aus Schweden (+0,40) belegt den dritten Rang.

Straßer hatte nach seinem vor viereinhalb Wochen in der rechten Hand erlittenen Kahnbeinbruch schon bei seinem Comeback-Rennen am vergangenen Sonntag in Zagreb einen starken Eindruck gemacht und mit dem siebten Platz das zweitbeste Slalom-Ergebnis seiner Karriere erzielt.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.