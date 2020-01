Zagreb (SID) - Skirennläufer Linus Straßer aus München hat sich nur vier Wochen nach einem Kahnbeinbruch in der rechten Hand beim Weltcup-Slalom in Zagreb eindrucksvoll zurückgemeldet. Der 27-Jährige lag nach dem ersten Lauf im Zwischenklassement nach 35 Läufern auf einem bärenstarken dritten Platz.

Straßer, mit Startnummer 31 ins Rennen gegangen, hat nur 0,18 Sekunden Rückstand auf den führenden Schweizer Ramon Zenhäusern (57,49 Sekunden). Zweiter auf der Piste am Bärenberg ist Michael Matt (Österreich/+0,07 Sekunden). Die Favoriten Alexis Pinturault (Frankreich/+1,12) und Henrik Kristoffersen (Norwegen/+1,50) hatten Probleme.

"Das ist unglaublich. Er hat endlich sein Herz in die Hand genommen. Jetzt sieht man, was er drauf hat", sagte ARD-Experte Felix Neureuther zu Straßers toller Vorstellung. "Das war ein cooler Lauf. Im zweiten Durchgang gibt es die gleiche Attacke noch mal", versprach Straßer, der zum Saisonauftakt in Levi Achter war und sich danach verletzte.