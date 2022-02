Peking (SID) - Starker Wind wirbelt bei den Olympischen Spielen in Peking das Programm der Skirennläufer durcheinander. Wegen der heftigen Böen an der Abfahrtspiste in Yanqing kann das zweite Training nicht wie geplant um 11.00 Uhr (4.00 Uhr MEZ) gestartet werden. Dann soll aber eine Entscheidung fallen, ob der Testlauf mit einer Stunde Verspätung stattfinden kann.

Die Einheit hat vor allem für die deutsche Mannschaft eine wichtige Bedeutung: Die Trainer wollen danach bereits die ersten drei von vier Startern für das Rennen am Sonntag (11.00 Uhr OZ/4.00 Uhr MEZ) bestimmen. Der vierte Platz soll nach dem Abschlusstraining am Samstag vergeben werden. Insgesamt haben sich fünf DSV-Abfahrer qualifiziert.