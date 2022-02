Garmisch-Partenkirchen (SID) - Skirennläufer Linus Straßer hat beim ersten von zwei Weltcup-Slaloms in Garmisch-Partenkirchen einen Platz auf dem Podest verpasst. Zu Rang drei fehlte dem Münchner, der in Peking Olympia-Silber mit der Mannschaft gewonnen hatte, genau eine halbe Sekunde, er belegte am Ende Rang sechs.

Der Norweger Henrik Kristoffersen durfte sich am Gudiberg als siebter Sieger im siebten Slalom der Saison feiern lassen. Er gewann vor Loic Meillard aus der Schweiz (+0,14 Sekunden) und Manuel Feller aus Österreich (+0,51).

Am Sonntag (9.10/12.30 Uhr) findet auf dem Gudiberg ein zweiter Slalom statt.