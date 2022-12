Bormio (SID) - Marco Odermatt bleibt im alpinen Ski-Weltcup eine Klasse für sich. Beim schwierigen Super-G auf der eisigen Piste Stelvio im italienischen Bormio deklassierte der Überflieger aus der Schweiz die Konkurrenz. Weltmeister Vincent Kriechmayr aus Österreich, am Vortag Sieger der Abfahrt, lag im letzten Rennen des Jahres 0,64 Sekunden hinter dem Gesamtweltcupsieger und Riesenslalom-Olympiasieger zurück, der Überraschungsdritte Loic Meillard aus der Schweiz bereits 1,22 Sekunden.

Der in der Abfahrt schwer gestürzte Josef Ferstl war auf Rang 16 der Beste der erneut abgeschlagenen deutschen Starter. Der durch eine Erkrankung geschwächte Andreas Sander folgte auf Rang 20, Vizeweltmeister Romed Baumann fiel als 31. sogar aus den Punkterängen. Dominik Schwaiger schied wie am Vortag aus.

Odermatt feierte seinen fünften Saisonsieg, seine Führung im Gesamtweltcup baute der 25 Jahre alte Titelverteidiger damit weiter aus. In das neue Jahr, das für die Alpinen am 4. Januar mit dem Flutlicht-Slalom in Garmisch-Partenkirchen beginnt, geht er mit einem Vorsprung von bereits 341 Punkten auf Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen.